في أول مواجهة بين البرلمان والحكومة - البركاني يفتح ملف سقوط «حجور والعود» ويؤكد على استدعاء مسئولين للتحقيق

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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طالب رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني اليوم الاثنين ، بتشكيل لجنة تحقيق في الاختراقات التي حدثت مؤخراً لصالح الحوثيين في كل من حجور، والعود وسط اليمن.

وأكد أن مجلس النواب سوف يقوم باستدعاء الوزراء المعنيين خلال الجلسات المقبلة للنقاش والمحاسبة، مشدداً على ضرورة قيام الجميع بمسؤولياتهم الدستورية.

وقال رئيس مجلس النواب ، إن المجلس سيعود للانعقاد بعد شهر رمضان داخل الأراضي اليمنية.

وذكر البركاني في تصريحات لـ"إندبندنت عربية"، أن "جهوداً تبذل من أجل انتظام عمل المجلس داخل العاصمة عدن (جنوبي اليمن).

وشدد البركاني على ضرورة أن تقوم الحكومة بمهامها كافة في عدن، مؤكداً أن القضايا المطروحة على جدول أعمال البرلمان في الفترة المقبلة تتمثل في القضايا المهمة وعلى رأسها الأوضاع الأمنية والعسكرية، ومناقشة الموازنة العامة للدولة، والجوانب الخدماتية بالإضافة إلى متابعة ملف المشاورات"، مضيفاً أن المجلس سيطلب حضور بعض الوزراء للنقاش.

وحول المحادثات السياسية مع الحوثيين، قال البركاني إن المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث عمد إلى تجزئة الحل، بالذهاب إلى اتفاق ستوكهولم الذي ركز على مدينة وميناء الحديدة.

وأضاف أن غريفيث بعد أن صعب تنفيذ اتفاق ستوكهولم عمد إلى تجزئة اتفاق الحديدة نفسه، وذلك بتقسيمه إلى "مراحل مزمنة لم يلتزم الحوثي بتزمينها"، مشيراً إلى أن النواب سيناقشون سير وجدوى الاستمرار في المحادثات السياسية.