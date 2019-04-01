10 مخاطر لتناول الطعام في وقت متأخر من الليل.. تعرّف عليها رئيس حزب معارض لأردوغان أراد إحراجه بسؤال صادم .. لكن الرئيس التركي فاجأه بإجابة غير متوقعة الكشف عن ”مهمة قذرة“ تنفذها اربع سفن إماراتية في اليمن منذ 4 سنوات وطلب باستدعاء واستجواب وزير في ”حكومة معين“ بعد سقوط «ذي ناعم» - علي محسن يصدر توجيهات لمحافظ البيضاء ويوجه دعوة مهمة النفيسي يكشف معلومات مفاجئة وخطيرة عن حفتر ولماذا تستميت باريس وواشنطن في دعمه لن تصدق.. مواجهات مسلحة بين ”قوات الشرعية“ وقطيع من الضباع هاجمت موقعا لها في إحدى الجبهات المجلس العسكري بالسودان يعلن قرارات لمواجهة احتجاجات الثوار تعرف على أفضل الهواتف الذكية لعام 2019 أبرز مواصفات هاتف "5G" من "Huаwei" من فندقه في الرياض.. ”البركاني“ يشكو من ”إجراءات تعسفية“ ويتحدث عن ”انتكاسة“
تداول نشطاء أتراك على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو يجمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، ورئيس حزب السعادة المعارض "قره ملا أوغلو".
و ظهر "أوغلو" في الفيديو ينتقد سياسة أردوغان في بناء أحد المساجد ، قائلا: "بأي عقل بنوا مسجدًا يتسع لـ60 ألف مصلي على تلة (تشاملجا) في اسطنبول".
وأضاف: "إذا امتلأ هذا المسجد لمرة واحدة فقط فسوف أقوم بتقبيل أيديهم".
وفي أول صلاه فيه امتلأ المسجد بالفعل لأول مرة منذ بنائه ، ليرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلا: "البعض يتسائل لماذا قمنا ببناء مسجد (تشاملجا) والذي يتسع لستين ألف شخص .
. حسنا اذهب واسأل السلطان سليمان القانوني على أسباب بنائه للمساجد ، واذهب أيضًا للقائد محمد الفاتح واسأله نفس السؤال".