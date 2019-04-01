رئيس حزب معارض لأردوغان أراد إحراجه بسؤال صادم .. لكن الرئيس التركي فاجأه بإجابة غير متوقعة

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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تداول نشطاء أتراك على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو يجمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، ورئيس حزب السعادة المعارض "قره ملا أوغلو".

و ظهر "أوغلو" في الفيديو ينتقد سياسة أردوغان في بناء أحد المساجد ، قائلا: "بأي عقل بنوا مسجدًا يتسع لـ60 ألف مصلي على تلة (تشاملجا) في اسطنبول".

وأضاف: "إذا امتلأ هذا المسجد لمرة واحدة فقط فسوف أقوم بتقبيل أيديهم".

وفي أول صلاه فيه امتلأ المسجد بالفعل لأول مرة منذ بنائه ، ليرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلا: "البعض يتسائل لماذا قمنا ببناء مسجد (تشاملجا) والذي يتسع لستين ألف شخص .

. حسنا اذهب واسأل السلطان سليمان القانوني على أسباب بنائه للمساجد ، واذهب أيضًا للقائد محمد الفاتح واسأله نفس السؤال".