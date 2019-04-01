الكشف عن ”مهمة قذرة“ تنفذها اربع سفن إماراتية في اليمن منذ 4 سنوات وطلب باستدعاء واستجواب وزير في ”حكومة معين“

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال عضو مجلس الشورى علي حسين البجيري، إن أربع شركات إماراتية تقوم بنهب الثروات السمكية في جميع سواحل اليمن منذ أربع سنوات.

وأكد البجيري في حديث لقناة ”بلقيس“ ان ”الإمارات تغطي سوقها المحلي اليوم من الثروة السمكية اليمنية وتمنع الصيادين اليمنيين من ممارسة الصيد“.

وتوعد البجيري الامارات بالمحاكمة على كل ما فعلته في اليمن، داعيا رئيس وأعضاء مجلس النواب لأن يكونوا ”مشرّعين لليمن وليس مشرّعين لاحتلال البلاد“.

وأكد ان ”الإمارات قامت بسرقة حتى القطع الأثرية والتاريخية ولم تكتفِ بنهب ثروات اليمن فقط“.

وأشار إلى هناك الكثير من الأمنيين السريين في عدن توجههم الإمارات لتنفيذ الاختطافات والتعذيب وحتى توزيع المخدرات.

وطالب مجلس النواب باستدعاء وزير الداخلية ومدير أمن عدن ويسران المقطري وأبو اليمامة لمساءلتهم عن ما يجري في عدن.