بعد سقوط «ذي ناعم» - علي محسن يصدر توجيهات لمحافظ البيضاء ويوجه دعوة مهمة

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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دعا نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح ، اليوم الاثنين ، الى ضرورة التلاحم والاصطفاف الوطني ومساندة جهود الجيش والمقاومة في محافظة البيضاء (وسط اليمن) وقال ان من شأن ذلك استكمال التحرير ودحر الإرهاب.

وجاءت دعوة الفريق علي محسن في اتصال هاتفي بمحافظ محافظة البيضاء قائد المحور بالمحافظة اللواء ناصر الخضر السوادي اطلع منه على المستجدات الميدانية وأوضاع المناطق المحررة.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية ،أشاد نائب الرئيس بصمود أبطال الجيش وأبناء محافظة البيضاء في مواجهة الميليشيات الانقلابية .

ويأتي حديث الفريق علي محسن، بعد مستجدات شهدتها ابرز جبهات القتال في محافظة البيضاء وتحديدا في ذي ناعم، حيث تعرضت المقاومة هناك قبل يومين لانتكاسة وسقوط جبهة ذي ناعم ،بيد الحوثيين بعد معارك عنيفة ، ناشدت فيها المقاومة ، الشرعية والتحالف دعمهم واسنادهم ، غير ان ذلك لم يحدث.

كما قدم مدير الامن في محافظة البيضاء استقالته احتجاجا على ما وصفه بخذلان ابناء البيضاء وعدم دعم المقاتلين ، طبقا لنص الاستقالة( اطلع عليها مأرب برس).

نائب الرئيس عبر خلال الاتصال عن التقدير والشكر للأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمهم المستمر في شتى المجالات.

ووجه نائب الرئيس خلال اتصاله الهاتفي مع المحافظ ببذل مزيد من الجهود وحشد مختلف المكونات والعمل على تلبية متطلبات المواطنين وتثبيت الأمن في المناطق المحررة بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس هادي.

من جانبه قدم محافظ البيضاء شرحا موجزاً عن الأوضاع الميدانية وسير العمليات العسكرية، وعبر عن التقدير لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية.