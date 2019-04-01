لن تصدق.. مواجهات مسلحة بين ”قوات الشرعية“ وقطيع من الضباع هاجمت موقعا لها في إحدى الجبهات

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفاد مصدر عسكري، اليوم الاثنين 22 ابريل/نيسان 2019م، بمهاجمة قطيع من الضباع لموقع للجيش الوطني، في محافظة أبين (جنوبي اليمن).

وقال المصدر أن ”قطيعاً من الضباع اقتحم، الليلة الماضية، موقعاً للواء 115 مشاة في الجيش الوطني، يتمركز على جبل بقرية أماجل التابعة لمديرية لودر شمال شرقي أبين“.



وأكد أن ”هجوم الضباع المفترسة دفع الجنود لإطلاق النار عليها، ما أدى إلى نفوق أحدها وإصابة آخر وهروب باقي القطيع“، بحسب ”سبوتنيك“.

وأشار إلى أن إطلاق حامية الموقع النار بكثافة، أثار حالة من الذعر لدى سكان القرية، ظناً منهم أن الموقع يتعرض لهجوم من تنظيم القاعدة الذي تنتشر عناصره في المديريات الوسطى من المحافظة.