المجلس العسكري بالسودان يعلن قرارات لمواجهة احتجاجات الثوار

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلن المجلس العسكري في السودان، صباح اليوم مجموعة من الإجراءات ضد حركة المتظاهرين، الذي أعلنوا استمرار احتجاجاتهم واعتصامهم ضد المجلس برئاسة عبد الفتاح البرهان.

وحذر المجلس العسكري "من غلق الطرق" معلنا "السيطرة على حركة المواطنين"، وسط توتر شديد بينه وبين القوى السياسية والحراكية.

وأعلن أنه سيتم بشكل فوري فتح الممرات والطرق لتسيير حركة النقل بالعاصمة والولايات.

وكانت القوى أعلنت تعليق التعاون مع المجلس العسكري، مساء الأحد، موضحة أن الإعلان عن مجلس مدني انتقالي سيتم تأجيله.

وأعلن قادة المحتجين بالسودان في مؤتمر صحفي، "المواجهة" مع المجلس العسكري، وعدم الاعتراف به، ما يعكس حدة التوتر بين المتظاهرين والعسكر.