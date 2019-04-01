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تعرف على أفضل الهواتف الذكية لعام 2019

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات
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استعرضت صحيفة "Business Insider" نتائج تصنيف جديد يعدد أفضل الهواتف المطروحة في الأسواق، والتي تعطي المستخدم أداء ممتازا وجودة عالية.

وعلى رأس القائمة، جاء هاتف "OnePlus 6T" الذي يقدم للمستخدم العديد من الميزات المتطورة والمفيدة، كميزة الشحن اللاسلكي، والهيكل المتين المقاوم للماء والغبار، والكاميرات ذات الجودة العالية، والسرعة في التعامل مع البيانات وشبكات الإنترنت.

أما المرتبة الثانية من التصنيف، فاحتلها هاتف "Galaxy S10e" الذي طرحته "سامسونغ" مؤخرا، ولاقى رواجا كبيرا، بسبب أدائه الممتاز، وشاشته التي تعد من أفضل شاشات الهواتف في العالم، وكاميراته المتطورة.

وثالثا حل هاتف"iPhone XR"، الذي صنف من بين أفضل الهواتف أداء، رغم أن "آبل" طورته ليصبح أحد هواتفها من الفئة المتوسطة.

وفي المرتبتين الرابعة والخامسة من التصنيف، حل هاتفا "Galaxy-S10 Plus" و"Galaxy – S10" اللذان طرحا منذ مدة، وزودا بشاشات أذهلت المستخدمين من حيث دقتها وجودة عرضها للصور، وكاميرات ذات أداء عال، وقدرات مميزة.

كما شمل التصنيف عددا من الهواتف أهمها: "Google Pixel 3" و"Pixel 3 XL"، و"Samsung Galaxy Note 9" و"iPhone XS" و"Samsung Galaxy S9" و"LG V40" و"Moto G7 و"BlackBerry Key2" و"Apple iPhone 7".

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