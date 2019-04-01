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أبرز مواصفات هاتف "5G" من "Huаwei"

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات
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طرحت شركة "Huаwei" منذ مدة هاتف "Mate 20 X"، بمواصفات متطورة، وقدرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت "5G".

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهاتف "Mate 20 X" المنتظر:

- شاشة كبيرة بمقاس 7.2 بوصة، بدقة عرض عالية (2244/1080) بيكسل.

- معالج "Кirin 980" ثماني النوى.

- ذاكر وصول عشوائي 8 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 256/512 غيغابايت، قابلة للتوسيع.

- كاميرا أساسية ثلاثية العدسات بدقة (40+20+8) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل.

- بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير.

- نظام تبريد خاص للمعالج، يعمل بالتبريد السائل.

- منفذان لبطاقات الاتصال.

- منفذ 3.5 ملم للسماعات.

- أنظمة NFC وNFC.

- مستقبل لإشارات الراديو.

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