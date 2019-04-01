من فندقه في الرياض.. ”البركاني“ يشكو من ”إجراءات تعسفية“ ويتحدث عن ”انتكاسة“

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال سلطان البركاني رئيس مجلس النواب، إن عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة غربي البلاد يضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك.

وأضاف ”البركاني“ خلال لقائه في الرياض، بدبلوماسي غربي رفيع أن ”تعثر تنفيذ الاتفاق يشكل انتكاسة لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة“.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن "الشعب اليمني أصبح يعاني ظروفاً قاسية والمأساة الإنسانية تتفاقم بسبب استمرار الانقلاب الحوثي وعدم خضوعه للسلم"، على حد قوله.

وشكا البركاني مما وصفها بـ "الإجراءات التعسفية" التي تقوم بها جماعة الحوثيين ضد مختلف الفئات اليمنية وآخرها السعي لمصادرة ممتلكات أعضاء مجلس النواب الذين حضروا اجتماع المجلس في سيئون واعتقال أقاربهم وهو أمر لم يسبق له مثيل في التاريخ ويخالف كل المواثيق والقيم البرلمانية، وفقاً لتعبيره.