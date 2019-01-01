الحكومة تطالب بتدخل عاجل ردا على جريمة حوثية جديدة

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عبرت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين عن ادانتها ، إحتجاز مليشيات الحوثي 20 شاحنة محملة بمساعدات اغاثية ومشتقات نفطية.
وأدان وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة باشد العبارات احتجاز ميليشيا الحوثي الإنقلابية، لـ20 شاحنة وقاطرة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تحمل مساعدات اغاثية ومشتقات نفطية خاصة بالمستشفيات في محافظة إب ( سط اليمن) .
وأعتبر في تصريح صحفي نشرته وكالة سبأ الرسمية أن «هذه الجريمة تأكيد على تحمل الميليشيات الإنقلابية مسؤولية تدهور الوضع الانساني في المناطق غير المحررة ».
واكد فتحً بان ما وصفها بالاجراءات الارهابية تتنافى مع كل اخلاقيات العمل الانساني ومبادئ الأمم المتحدة .
وطالب فتح بهذا الصدد، وكيل الامين العام للامم المتحده للشؤون الانسانية ومنسق الاغاثة الطارئة مارك لوكوك ومنسقة الشؤون الانسانية التابعة للأمم المتحده في اليمن، ليزا غراندي التدخل العاجل والضغط على الميليشيات للافراج عن الشاحنات الاغاثية والقاطرات المحملة بالوقود، والعمل على ضمان وصولها الى الوجهة المخصصة لها بأسرع وقت ممكن .
كما طالب المجتمع الدولي بادانة هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الإنقلابية بحق الأعمال الإنسانية وتجريمها بوصفها أعمال أرهابية، وممارسة مزيداً من الضغط لوقف هذه الجرائم وإتخاذ تدابير احتياطية تكفل وصول المساعدات والمواد الاغاثية الى مستحقيها والحيلولة دون احتجازها ونهبها من قبل المليشيات الانقلابية.