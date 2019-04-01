تعرف على أول محافظة يمنية ستضئ شوارعها وساحاتها بالطاقة الشمسية

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كشف محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة خلال لقائه برئيس لحنة إعمار اليمن السفير السعودي محمد آل جابر،عن موافقة المملكة العربية السعودية ممثلة بلجنة الاعمار بتمويل العديد من المشاريع الهامة وفي مقدمتها انارة شوارع مدينة مارب عبر الطاقة الشمسية ،.
بهدف تخفيف الضغط العملاق على خطوط الطاقة الكهربائية في المحافظة والتي يتزايد عليها الطلب يوميا بسبب التوسع العمراني والاستثماري في المحافظة وبسبب دخول فصل الصبف.
وهو مايعني ان محافظة مارب ستكون أول محافظة يمنية ستضئ شواراعها العامة بالطاقة الشمسية ...
حيث يجري العمل حاليا للترتيبات والتجهيزات لنصب 350 عمود انارة في عدد من شوارع المحافظة .
كما نحج محافظ مارب في أعتماد عشرات المشاريع الاستراتيجية والمرحلية للمحافظة ويجري العمل على تنفيذها على قدم وساق .