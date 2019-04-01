الحوثيون يفصلون 704 معلم ومعلمة بأمانة العاصمة ويستبدلونهم بآخرين طائفيين.. ”مأرب برس“ ينشر أسماء المفصولين

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفاد مصدر في مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة صنعاء، الاثنين 22 أبريل/نيسان 2019م، بقيام سلطات الانقلاب الحوثية بفصل مئات المعلمين واستبدالهم بحوثيين.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لدواع أمنية، في حديث لـ”مأرب برس“، ان ”سلطات الانقلاب الحوثية قامت بفصل 704 معلم ومعلمة من مدارس أمانة العاصمة صنعاء، واستبدلتهم بآخرين موالين لها“.

وأوضح ان ”سلطات الحوثي تستغل الأوضاع المادية المتردية للمعلمين والناتجة عن عدم صرف رواتبهم منذ نحو عامين، لاستبدالهم بآخرين طائفيين موالين لها“.

وأشار الى ان اي ”معلم يغيب عن مدرسته للبحث عن لقمة عيش ومصدر رزق لاولاده، نظرا لتوقف رواتبه، تقوم المليشيا بفصله، واستبداله بآخر“.

وحصل ”مأرب برس“، على اسماء المعلمين والمعلمات المفصولين من وظائفهم بأمانة العاصمة:

ابراهيم يحي لطف الفسيل

امنة صالح محمد عبدالله الريمي

سلوى توفيق عبدالله الماوري

عائشة محمد علي الرباعي

علية حسين عبدالله الثعلبي

فائزة احمد حسن الوتاري

منيرة عبدالجبار عبدالله الحمادي

ايمان صالح احمد الصماط

ابتسام عبدالرحمن المحطورى

ابتسام عبدالرحمن علي الحرب

ابتسام عبدالله محمد الصنعاني

ابتسام عماد الصغير نعمان الهمداني

ابتسام محمد حزام النجار

ابتسام محمد عبدالواحد احمد

ابتسام محمد علي المروله

ابتسام محمد محمد السقاف

ابتسام مساعد قائد صالح الهمداني

ابتهال علي محمد السقاف

ابتهال يحيى احمد السراجي

ابراهيم محمد احمد عوض

ابراهيم محمد عبدالباري الهتاري

اجلال عبدالله محمد سعد

احسان محمد محمد غالب راجح

احلام عبدالله محمد محسن القدسي

احمد احمد حسين البحري

احمد بن احمد عبدالقوي محمود

احمد حسن غالب الواقدي

احمد سعيد صالح مفلح

احمد عبدالرحمن عبدالرحمن طاهر

احمد عبدالله حسين الحجاجي

احمد عبده احمد علي العزعزي

احمد علي حسن محمد محمد

احمد علي عامر عباد الصالحي

احمد علي علي اللاعي

احمد قائد قحطان الحميري

احمد محسن احمد الشويع

احمد محسن احمد زياد

احمد محمد احمد محمد الظاهري

احمد محمد صالح يحي الخظمي

احمد محمد عبدالرحمن زنيم

احمد محمد عثمان القاضي

احمد محمد محسن السياغي

احمد محمد هادي الهبيط

احمد محمود عبدالرزاق النويهي

احمد منصور سنان قايد

اخلاص علي مرشد التويتي

اديب علي عبدالله البدوي

ارسلان حسين علي الجوفي

اروى احمد احمد علي المخلافي

اروى احمد محمد الحافي

اروى احمد محمد الشامي

اروى احمد محمد عقلان الحويج

اروى احمد ناصر الفقيه

اروى احمد ياسين الاهدل

اروى اسماعيل حسين يحي الغفاري

اروى عبدالله احمد حسين البعداني

اروى علي احمد محسن الحنمي

اروى محمود عبدالله السلفي

ازهار مهربان محمد مهربان

اسامه عبدالله سعيد دبوان

اسرار عبدالقوي احمد السباعي

اسعد ابراهيم محمد الوزير

اسعد محمد علي الزبيدي

اسماء حسين عبدالله الاكوع

اسماء عبدالرحمن احمد العريقي

اسماء عبدالقوي محمد الحصيني

اسماء محمد احمد الافندي

اسماء محمد ناصر فضل سالم

اسماء يحيى حسين لطف الحاشدي

اشراق عامر عبدالرحمن عامر

اشراق عقلان مقبل سالم الكليبي

اشراق محمد علي المتوكل

اشواق احمد عبدالخالق عثمان

اشواق احمد هاشم الطبيب

اشواق مثنى علي صالح العماري

اعتماد محمد علي الضلعي

افراح احمد محمد يحي الكتف

افراح علي حسن الارياني

افراح محمد صالح الامير

افريقيا صالح فرحان الحاشدي

اقبال حسن علي احمد الحجري

اكرام محمد عبدالله الشرفي

اكرم صالح عبدالله محمد الطهيف

اكرم ياسين محمد احمد المشرعي

الحسن سيف عبدالله الشيباني

الطاف احمد محمد احمد العمري

الطاف علي حسن حسن الصيرفي

الهام احمد عبدالمجيد ردمان

الهام حسين عبدالرحمن الغزالي

الهام سلطان سيف محمد

الهام علي قاسم سعيد الاشحب

الهام محمد علي زباره

الوفة كامل حسن عبدالعزيز

امال صالح سالم جوبان

امال طه غانم نعمان المقطري

امال محمد احمد عبدالغني

امال محمد عبده القباطي

اماني سيف عبده سميح

اماني عبدالعزيز محمد علي

امة اللطيف عباس محمد المنصور

امةالحسيب يحي علي الشامي

امةالرحمن محمد احمد الحبابي

امةالسلام عبدالله احمد الديواني

امل ثابت قاسم مقبل

امل جازم محمد القباطي

امل عبدالله محمد سعد قريمه

امنة عبدالله محمد سالم

امنة علي حسين الانسي

امنة علي صالح الذفيف

امنه حسن عبدالله الغويدي

امنه سعيد محمد فاضل الوشار

امنه علي حسن الغانمي

اميرة جربوش حسن الحوصلي

اميره عبده ناجي طاهر

اميمه احمد قاسم الزمر

امين راشد احمد راشد

امين محمد علي مصلح العثماني

امين محمد يحيى علي عامر

امينه عبدالله لطف تلهاء

انتباه عبدالله احمد العبسي

انتصار احمد احمد محمد القدسي

انتصار حسين صالح جرهرم

انتصار راجح سعد جميل

انتصار عبدالعزيز ع