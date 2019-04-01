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اليكم آخر تحديث بسعر صرف الدولار والريال السعودي اليوم

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 1231

أسعار الصرف اليوم الاثنين 22 ابريل

الدولار

 شراء 516 

بيع 522

السعودي

 شراء 136.5

 بيع 137.8

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