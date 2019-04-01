ضربة امريكية سعودية موجعة تستهدف الاقتصاد الايراني

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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قال البيت الأبيض الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب قرر عدم تجديد ما يعرف بـ"إعفاءات عقوبات نفط إيران" عندما يحل أجلها في أيار/ مايو المقبل، في إشارة لقرار أمريكي سابق بإعفاء عدد من الدول من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على طهران.

وفي بيان له، قال البيت الأبيض إن "القرار يستهدف وقف صادرات النفط الإيراني تماما مع حرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي"، وفق تعبيره. وكشف البيان عن دور للسعودية والإمارات في الترحم الأمريكي، وقال إن "الولايات المتحدة والسعودية والإمارات اتفقت على التحرك في الوقت المناسب بما يكفل تلبية الطلب العالمي مع حجب النفط الإيراني عن السوق بشكل كامل".

وفي السياق ذاته، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت إنه يعتقد أن أسواق النفط العالمية "ستكون قادرة على التعامل مع قرار الولايات المتحدة إلزام مشتري النفط الإيراني بإنهاء الواردات أو مواجهة عقوبات". وفي مقابلة مع شبكة سي.أن.بي.سي الأمريكية، قال هاسيت: "أعتقد أن أسواق النفط العالمية مؤهلة للتعامل مع هذا".