دولة عربية تنافس على المستويات العالمية الاولى في مشاهدة الجنس

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قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إن بلاده تنافس على المستويات الأولى عالميا في مشاهدة المواد الإباحية، وإن لذلك انعكاسات على المجتمع العراقي.
وقال الصدر في حسابه على تويتر، إن هنالك "ابتزازا للنساء العفيفات" في العراق. وتابع بأن هنالك: "إغراء النساء للرجال والعكس وابتزاز الرجال للنساء العفيفات وتهديدهن بنشر صورهن، وكذا انتشار الغيبة والنميمة والحكم المتعجل والتسقيط والأخبار الكاذبة والسباب والشتائم ونشر المقاطع التافهة وانتشار الطائفية وما شابه ذلك".