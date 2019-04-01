آخر مستجدات الحرب الطاحنة في الضالع وأين تدور المعارك وسيرها في أبرز 5 جبهات قتال مشتعلة

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تقرير

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في هذا التقرير يرصد موقع مأرب برس الإخباري، تطورات المشهد العسكري ومستجدات المعارك خلال الـ24 ساعة الماضية ، في نحو خمس جبهات مشتعلة تقع بين محافظتي إب والضالع .

حيث أسفرت غارة جوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن عن مقتل قيادي حوثي في منطقة العَوْد بين إب والضالع (وسط وجنوب اليمن).

وقتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم القيادي الحوثي العقيد ناصر حسن الأقرع، بقصف لطائرات التحالف، ومواجهات مع الجيش اليمني والمقاومة بمناطق (العَوْد) و(الحُشاء) شمال غربي محافظة الضالع.

وأفادت مصادر اعلامية وميدانية متطابقة أن العقيد الأقرع قتل بغارة لطائرات التحالف استهدفت مواقع للميليشيات في جبل السور القريب من منطقة العود في حين قتل وجرح عشرات آخرون خلال مواجهات استخدمت فيها مختلف الأسلحة بين الجيش والميليشيات في قرية تابعة لمنطقة العود، وانتهت بدحر الميليشيات من القرية.

ودكت مدفعية الجيش والمقاومة الشعبية ليل امس تجمعات مليشيا الحوثي في مناطق العود غرب قعطبة.

ووفق شهود عيان، دارت معارك في منطقة نقيل عَزَاب وفي قطاع قُريْن الفهد، شمال غرب مدينة قَعْطَبَة، حيث تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير تبة العَرايِف، واستعادة السيطرة على سوق القُرين.

وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودة بقوات الحزام الامني بجبهة العود استعادت الأحد تبة الخزان ومحيطها وتبة العرايف في معركة عنيفة ،خلفت قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإنقلابية.

*جبهة الحشاء

وفي منطقة الحشاء، شمال غربي محافظة الضالع أفادت مصادر ميدانية أن قوات الجيش والمقاومة سيطرت على جبل المِشْواف، بعد اشتباكات عنيفة أجبرت خلالها الميليشيات على التراجع في منطقة الزَقْماء، وأفشلت محاولاتها قطع الطريق العام الرابط بين مديرية الحُشَاء، ومنطقة سَنَاح، الضاحية الشمالية لمدينة الضالع.

و تصطدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الحشاء لهجوم حوثي جديد غرب الطاحون وشنت هجوما معاكسا على مواقع المليشيات بالداعري وتمت السيطرة على مواقع المشواف والقشاع.

*مريس

وفي جبهة مريس دمرت مقاتلات التحالف آليات عسكرية في غارتين استهدفت مواقع الحوثيين في جبل ناصة وملزق.

*بيت الشرجي

كما تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أسر عددا من مليشيات الحوثي في حبهة عزاب بيت الشرحي شمال محافظة الضالع.

وافاد مصدر عسكري ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودين بالمقاومة الجنوبية والحزام الامني أسرت 30 من مسلحي الحوثي في بيت الشرجي في مواجهات اندلعت خلال الساعات الماضية بين الجانبين.

واكدت مصادر ميدانية مقتل 20 وجرح عددا اخر من مليشيا الحوثي في تلك المواجهات.

*تفجير جسر الوطيف

ومنعا لتقدم قوات الجيش الوطني ؛ فجرت المليشيات الحوثي في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين جسر الوطيف الواقع بالقرب من جبل حمك ويربط الضالع مع إب عبر طريق قعطبة.