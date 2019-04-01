ضباط أمنيون يختتمون برنامجا تأهيليا ووزير الاواف يبعث برسائل خاصة لهم بالصور : كشف تفاصيل هجوم الرياض الكبير وماهي جنسية الدواعش الاربعة ومصيرهم دولة أجنبية تُرحل سعودي وزوجته أثناء شهر العسل..تعرف على السبب حصيلة مرعبة بـ ضحايا هجوم حفتر على طرابلس أخطر اتهام سعودي يوجه لمجلس عيدروس ومفاجئة مدوية تتعلق بتهريب مسئول حوثي من العيار الثقيل شاهد: الحوثيون يعزلون الجنوب عن الشمال ويتسببون بكارثة في 3 محافظات بيان تحذيري عاجل من مطار الملك فهد السعودي وسط استنفار أمني سعودية شهيرة تصدم الجميع: سأنجب من امرأة أخرى دراسةٌ تكشفُ كلمات السر الأكثر استخدامًا.. فما هي؟ ميليشيات الحوثي تصفي سجين شاهد على تورط قياداتها بجرائم أخلاقية
أكد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور احمد عطية على ضرورة تحلي ضباط المؤسسة الأمنية بالأخلاق الحسنة وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف و التعامل مع المواطنين برقي وفقا للتعليمات الصادرة من قيادتهم.
جاء ذلك خلال اختتام الدورة التدريبية التي نظمها مركز مدنيين في ظل الصراع ( سيفيك) بالتعاون مع شرطة محافظة مأرب حول حماية المدنيين خلال العمليات الأمنية.
وأشاد الوزير عطية بما تبذله قيادة شرطة مارب وأفرادها الأبطال في حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة. وحث الضباط المشاركين في الدورة على أن يعكسوا كل ما تلقوه على أرض الواقع والاستفادة لمثل هذه الدورات التدريبية القيمة التي تُنمي قدرات أفراد وضباط الأجهزة الأمنية.
من جانبه اكد مدير شرطة محافظة مارب العميد عبدالملك المداني أهمية أن يضطلع الضباط لمهامهم الأمنية و تحمل مسؤولياتهم و العمل بروح الفريق الواحد..
مشيدا بدعم القيادة السياسية والحكومة لكل المؤسسات الأمنية ومنتسبيها. وفي نهاية حفل الاختتام تم تكريم المشاركين والمشاركات في هذه الدورة..