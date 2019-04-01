بالصور : كشف تفاصيل هجوم الرياض الكبير وماهي جنسية الدواعش الاربعة ومصيرهم

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تمكن رجال الأمن السعودي الاحد من إحباط هجوم إرهابي كبير لعناصر من تنظيم داعش على مركز أمني تابع لأمن الدولة، يقع على بعد 260 كيلومتراً شمال العاصمة السعودية الرياض.

وقتلت قوات الأمن السعودية الدواعش الأربعة المهاجمين للمركز الأمني، الذين كانوا يحملون رشاشات ومسدسات وقنابل وعبوات بنزين، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن.

موقع قناة العربية كشف تفاصيل الهجوم الإرهابي وقال انه تم التأكد بأن منفذيه أربعة سعوديين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي.

وبدأت أحداث الهجوم عندما حاول الإرهابيون الأربعة تجاوز مخرج السيارات من مقر المباحث العامة في الزلفي، وفاجؤوا رجال الحراسات للمركز الأمني بإطلاق النار، وتمكن رجال الأمن من التعامل معهم ومحاصرتهم في موقع الحادث وقتلهم واحدا تلو الآخر خلال وقت قصير.

وتمكن رجال الأمن من قتل إرهابيين بعد ترجلهما من السيارة التي تقلهما من نوع تويوتا "كامري" فور إطلاقهما الرصاص، فيما تم القضاء على الثالث، بعدما حاول الهرب بعد تجاوزه الطريق المواجهة لأحد المباني السكنية، وقتل رجال الأمن الإرهابي الرابع قبل ترجله من السيارة.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية قد أوضح أن الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت عند الساعة (9:49) من صباح الأحد الموافق 16 / 8 / 1440هـ، من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي.

وبين أن هناك مجموعة إرهابية هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين وتعاملت معهم، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة يتلقون على إثرها حاليا العلاج اللازم.

وأكد المتحدث الرسمي لأمن الدولة أن الأجهزة الأمنية المختصة لا تزال تباشر مهامها في الموقع، للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنهم، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن المستجدات.