ضباط أمنيون يختتمون برنامجا تأهيليا ووزير الاواف يبعث برسائل خاصة لهم بالصور : كشف تفاصيل هجوم الرياض الكبير وماهي جنسية الدواعش الاربعة ومصيرهم دولة أجنبية تُرحل سعودي وزوجته أثناء شهر العسل..تعرف على السبب حصيلة مرعبة بـ ضحايا هجوم حفتر على طرابلس أخطر اتهام سعودي يوجه لمجلس عيدروس ومفاجئة مدوية تتعلق بتهريب مسئول حوثي من العيار الثقيل شاهد: الحوثيون يعزلون الجنوب عن الشمال ويتسببون بكارثة في 3 محافظات بيان تحذيري عاجل من مطار الملك فهد السعودي وسط استنفار أمني سعودية شهيرة تصدم الجميع: سأنجب من امرأة أخرى دراسةٌ تكشفُ كلمات السر الأكثر استخدامًا.. فما هي؟ ميليشيات الحوثي تصفي سجين شاهد على تورط قياداتها بجرائم أخلاقية
تمكن رجال الأمن السعودي الاحد من إحباط هجوم إرهابي كبير لعناصر من تنظيم داعش على مركز أمني تابع لأمن الدولة، يقع على بعد 260 كيلومتراً شمال العاصمة السعودية الرياض.
وقتلت قوات الأمن السعودية الدواعش الأربعة المهاجمين للمركز الأمني، الذين كانوا يحملون رشاشات ومسدسات وقنابل وعبوات بنزين، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن.
موقع قناة العربية كشف تفاصيل الهجوم الإرهابي وقال انه تم التأكد بأن منفذيه أربعة سعوديين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي.
وبدأت أحداث الهجوم عندما حاول الإرهابيون الأربعة تجاوز مخرج السيارات من مقر المباحث العامة في الزلفي، وفاجؤوا رجال الحراسات للمركز الأمني بإطلاق النار، وتمكن رجال الأمن من التعامل معهم ومحاصرتهم في موقع الحادث وقتلهم واحدا تلو الآخر خلال وقت قصير.
وتمكن رجال الأمن من قتل إرهابيين بعد ترجلهما من السيارة التي تقلهما من نوع تويوتا "كامري" فور إطلاقهما الرصاص، فيما تم القضاء على الثالث، بعدما حاول الهرب بعد تجاوزه الطريق المواجهة لأحد المباني السكنية، وقتل رجال الأمن الإرهابي الرابع قبل ترجله من السيارة.
وكان المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية قد أوضح أن الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت عند الساعة (9:49) من صباح الأحد الموافق 16 / 8 / 1440هـ، من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي.
وبين أن هناك مجموعة إرهابية هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين وتعاملت معهم، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة يتلقون على إثرها حاليا العلاج اللازم.
وأكد المتحدث الرسمي لأمن الدولة أن الأجهزة الأمنية المختصة لا تزال تباشر مهامها في الموقع، للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنهم، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن المستجدات.