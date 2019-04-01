دولة أجنبية تُرحل سعودي وزوجته أثناء شهر العسل..تعرف على السبب

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 03 مساءً / مارب برس - مأرب

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ناشد أحد المواطنين السعوديين، سفير المملكة، لدى بيلاروسيا البيضاء، إنهاء معاناته بسبب منعه من الدخول إلى أراضي بيلاروسيا بصحبة زوجته لقضاء شهر العسل، بعد اختلاف صورته في الجواز عن شكله الحالي.

وذكر المواطن محمد عادل عبدالله نور ، وفقاً لـ «عكاظ» ، «أن الجوازات في مطار العاصمة البيلاروسية مينسك منعت دخوله للبلاد لاختلاف صورة الجواز مع شكله الحالي التي تغير نوعاً ما، بعد أن أجرى عملية تكميم».

وأضاف نور «أن جوازات المطار قامت بحجز تذكرة سفر له ولزوجته لإعادته إلى المملكة عن طريق الأردن ». علماً أنه قام بحجز الفنادق في العاصمة مينسك، وتعهد للسلطات بعدم الخروج من العاصمة طوال رحلة سفره البالغة عشرة أيام، مناشداً سفارة المملكة بالتدخل لتسهيل دخوله لبيلاروسيا.