حصيلة مرعبة بـ ضحايا هجوم حفتر على طرابلس

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين مقتل 254 شخصا وإصابة أكثر من 1200 آخرين منذ بدء الهجوم الأخير على العاصمة الليبية طرابلس.

وارتفعت حصيلة ضحايا المعارك في العاصمة الليبية طرابلس وحولها إلى 254 قتيلا و1228 جريحا، حسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة، عبر صفحتها على "فيسبوك"، مساء الإثنين، إنها أجرت 152 عملية جراحية، بينها 89 عملية جراحية كبرى للمصابين في معارك طرابلس؛ وذلك عبر فرقها الطبية المتخصصة.

وكانت آخر حصيلة لضحايا المعارك في طرابلس أعلنتها منظمة الصحة العالمية السبت، وبلغت 220 قتيلا و1066 جريحا.

وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارا دوليين.

وبعد أيام على انطلاقها، فشلت العملية العسكرية في تحقيق تقدم على الأرض، جراء تصدي قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، لها.