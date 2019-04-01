أخطر اتهام سعودي يوجه لمجلس عيدروس ومفاجئة مدوية تتعلق بتهريب مسئول حوثي من العيار الثقيل

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وجه اعلامي سعودي اتهاما خطيرا لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات ، يتعلق بتهريب مسئول حوثي بارز اعلن عن وفاته قبل يومين في لبنان .

واتهم الاعلامي السعودي ومدير التحرير الأسبق لصحيفة عكاظ عبدالله العريفج، المجلس الانتقالي بتهريب قيادي في جماعة الحوثي عبر مطار عدن الدولي.

وكشف العريفج في تغريدة له على تويتر ، تلقيه معلومات عبر مصادر خاصة بأن وزير داخلية الحوثي عبدالحكيم الماوري الذي توفي في لبنان تم تهريبه من اليمن عبر مطار عدن الى الأردن بجواز سفر مزور يتبع شخص يدعى قاسم العنشلي من محافظة الضالع.

العريفج قال أن عملية التهريب تمت بالتنسيق مع أبوعلي الحضرمي المقرب من رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي.

وكان الحوثيون قد اعلنوا وفاة الماوري في لبنان اثر مرض عضال ، فيما كشفت مصادر مأرب برس بأن الرجل توفي متأثرا باصابته في احدى غارات التحالف التي شنها بصنعاء في ابريل من العام الماضي على مبنى وزارة الداخلية .

وتعددت الروايات حول الطريقة التي خرج بها الماوري الى لبنان ، فالى جانب الرواية التي جاء بها العريفج ، قالت رواية اخرى بانه تم تهريبه عبر طائرة الامم المتحدة من مطار صنعاء ، وثالثة قالت انه كان ضمن الجرحى الذين اشترط الحوثي نقلهم الى سلطنة عمان قبل المفاوضات الاخيرة في السويد ، وظل هناك في العناية المركزة قبل ان ينقل الى بيروت التي توفى فيها.