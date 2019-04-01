شاهد: الحوثيون يعزلون الجنوب عن الشمال ويتسببون بكارثة في 3 محافظات

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قطعت المليشيات الانقلابية طريقا رئيسيا يربط الجنوب بالشمال بعد ان اقدمت على تفجير جسر الوطيف الواصل بين إب والضالع وقطعت الطريق العام.

وفي التفاصيل فجرت مليشيات الحوثي جسر عبور للمركبات في منطقة الوطيف في الخط الرابط بين محافظتي إب والضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي فجرت في وقت مبكر من فجر اليوم الاثنين جسر الوطيف الواقع جوار جبل حمك في الخط الرابط بين محافظة إب والضالع، بهدف وقف تقدم الجيش اليمني باتجاه محافظة إب (وسط اليمن).

وبحسب المصادر، فإن تفجير جسر الوطيف من شأنه التسبب بتوقف كامل لحركة السير والمسافرين في الخط الرابط بين محافظات عدن الضالع وإب وصنعاء، وهو الطريق الرئيس لمرور الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وبضائع للتجار في أغلب المحافظات الشمالية.

وسبق أن فجرت الميليشيا الحوثية جسر الحقب جنوب دمت وقطعت خط قعطبة-دمت-صنعاء وتحولت حركة السير عبر محافظة إب منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ولا تزال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والسلعية عالقة منذ مساء أمس في الخط العام بمديرية قعطبة وسط مناشدات بوضع حد أزمتها وإيجاد حلول تجنبها تبعات الأحداث والمواجهات التي تشهدها مديرية قعطبة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي.

وتسبب تفجير المليشيا الحوثية للجسر بقطع كلي لطريق قعطبة اب وتوقف إمدادات محافظات إب وذمار وصنعاء بالمواد الغذائية والسلعية نتيجة توقف حركة الشاحنات المحملة بتلك المواد.

وتشهد جبهات الضالع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وتحالف دعم الشرعية، مع ميليشيات الحوثي، وذلك في شمال وغرب المحافظة.