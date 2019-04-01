شاهد .. أغلى مفتاح سيارة بالعالم

الإثنين 22 إبريل-نيسان 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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لطالما عُرفت مدينة دبي بكونها تحتضن عدداً من القطع الحصرية والفريدة من نوعها، منها أغلى عطر بالعالم، الذي تزيد قيمته عن 4 ملايين درهم. بالإضافة إلى أغلى حذاء بالعالم يصل ثمنه إلى 17 مليون دولار.

وأعلنت شركة "أوين"، التي تأخذ من فنلندا مقراً لها، عن إطلاق خط مفاتيحها الفاخرة والقابلة للتخصيص، حيث يمكن أن تحل مكان جميع المفاتيح القياسية للسيارات الفاخرة في السوق.

ومن بين النماذج الثلاثة التي أطلقتها الشركة، مفتاح "فانتوم" وهو أغلى مفتاح سيارة بالعالم. وإذا كنت تتساءل عن قيمته، فيصل إلى نصف مليون يورو، أي حوالي 2 مليون درهم.

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وبحسب البيان الصادر عن شركة "أوين"، يشمل المفتاح 34 قيراطاً من الألماس، وذلك بالمقارنة مع النموذجين الآخرين اللواتي أصدرتهما الشركة أيضاً.

وبعيداً عن "فانتوم"، أطلقت الشركة، التي لها مكاتب في مدينة دبي، مفتاحين آخرين، أحدهما "كوانتم" الذي رُصع بـ 354 ماسة. وبالنسبة إلى مفتاح "سيرينيتي"، فيصل مجموع قطع ألماسه إلى 1250 ماسة. ويُشار إلى أنه جرى تصنيع النماذج الثلاثة باستخدام 175 غراماً من الذهب عيار 18 أو 24 قيراطاً، وذلك بحسب اختيار العميل.

وبدورها، تعمل الشركة على إضفاء معادن ومجوهرات وجلود خاصة في تصاميمها. ليس ذلك فحسب، وإنما يستغرق صنعها يدوياً على أيدي خبراء فترة تتراوح بين المائة إلى 300 ساعة لكل مفتاح.

ووفقاً لما نقله البيان، قال المدير التنفيذي لشركة "أوين"، جالماري ماتيلا، إنه "ليس على أصحاب السيارات الفاخرة بعد الآن استخدام المفتاح القياسي لقيادة سياراتهم المصنوعة حصرياً. فأنا باعتباري من المتحمسين للسيارات، أعتقد أن أفضل السيارات في العالم تستحق أفضل المفاتيح".