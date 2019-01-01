ميليشيات الحوثي تحتجز 20 شاحنة إغاثية

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دان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنية بأشد العبارات احتجاز ميليشيا الحوثي الانقلابية لـ20 شاحنة وقاطرة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تحمل مساعدات إغاثية ومشتقات نفطية خاصة بالمستشفيات في محافظة إب .
واعتبر في تصريح صحفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه الجريمة تأكيد على تحمل الميليشيات الإنقلابية مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في المناطق غير المحررة، مؤكداً أهذه الإجراءات الإرهابية تتنافى مع كل أخلاقيات العمل الإنساني ومبادئ الأمم المتحدة .
وطالب فتح بهذا الصدد، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك ومنسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحده في اليمن ليزا غراندي، بالتدخل العاجل والضغط على الميليشيات للإفراج عن الشاحنات الإغاثية والقاطرات المحملة بالوقود، والعمل على ضمان وصولها إلى الوجهة المخصصة لها بأسرع وقت ممكن .
كما طالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية بحق الأعمال الإنسانية وتجريمها بوصفها أعمالاً إرهابية، وممارسة مزيد من الضغط لوقف هذه الجرائم واتخاذ تدابير احتياطية تكفل وصول المساعدات والمواد الإغاثية إلى مستحقيها والحيلولة دون احتجازها ونهبها من قبل المليشيات الانقلابية