الفريق الأحمر يؤكد استمرار العمليات العسكرية حتى استكمال التحرير

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أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح عزم القيادة السياسية في بلاده على استمرار العمليات العسكرية حتى استكمال التحرير ودحر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، والعمل على رفع المعاناة عن اليمنيين.
وأشاد صالح خلال اتصال هاتفي أجراه بقائد المنطقة العسكرية الخامسة في اليمن اللواء الركن يحيى صلاح، بالتقدم الذي يحققه الجيش في بلاده، وما يحرزه من تقدم ميداني كبير بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأشار القائد العسكري اليمني، إلى استمرار التقدم العسكري لقوات المنطقة وكان آخره استعادتها منطقة حبل في مديرية عبس شمال غرب محافظة حجة.