رسالة مسربة لكوشنر تكشف تفاصيل جديدة عن «صفقة القرن» رئيس دولة يهرب من مكتبه بسبب خروج ثعابين معمرة تكشف سر استمرار حيويتها بعمر 109 سنوات الحوثيون يختطفون أحد أبرز مشائخ محافظة «إب» الإعلان عن افتتاح مطار دولي هام تابع «للشرعية» بعد أربع سنوات من إغلاقه ومسؤول حكومي يدعو موظفي المطار إلى مزاولة أعمالهم قيادات الإنفصال تتباهى بتدفق الدرهم الإماراتي وتعلن عن حدث ستشهده «عدن» قريبا يعزز دعوات تمزيق «اليمـن» نداء استغاثة عاجل لإنقاذ الصحفيين المختطفين بـ«صنعاء» الحوثيون يعودون مجددا الى قبيلة أرحب للانتقام .. تفجيرات واعتقالات نتائج اللقاء الذي جمع اليوم اللواء «العرادة» وممثل أكبر شركة في أوروبا في مجال الهندسة الكهربائية رقم صادم ومهول ... هذه مبيعات إسرائيل من الاسلحة خلال 2018
كشفت أمريكية من ولاية كارولينا، آني ويلسون، التي تحتفل بعيد ميلادها الـ109، اليوم 20 أبريل/نيسان، سر طول عمرها.
وقالت ويلسون، لم أفعل شيئا مميزا أبدا لإطالة عمري، لكنها أضافت أنها تشرب كوبا من النبيذ كل جمعة.
وكشفت دراسة، سابقا، أن الضحك لمدة 30 دقيقة يوميا قادر على تحسين عمل أعضاء الجسم.
كما وجد علماء، أن اللقاءات المستمرة مع الأصدقاء تؤثر على طول العمر وتبطئ عملية الشيخوخة.
ويعتقد الخبراء أن خفض كمية الجسيمات الصلبة في الهواء أي تلوث الهواء يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة.