الحوثيون يختطفون أحد أبرز مشائخ محافظة «إب»

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اختطفت مليشيا الحوثي؛ اليوم الاحد 21 ابريل 2019م أحد أبرز مشائخ محافظة إب في ظل انتهاكات يومية ترتكبها المليشيا بحق المواطنين بمختلف مديريات المحافظة.
وقالت مصادر محلية بأن مليشيا الحوثي الانقلابية اختطفت الشيخ القبلي البارز مختار حمود سرحان الزمر وهو في طريقه عودته إلى مديرية مذيخرة جنوب غرب محافظة إب.
ويعد الشيخ مختار حمود سرحان الزمر شيخ مديرية مذيخرة البارز ويحظى بوجاهة إجتماعية كبيرة ولم يعرف مصيره حتى اللحظة.
وتأتي هذه الإختطافات بعد أيام قليلة من إقدام مليشيا الحوثي الانقلابية على خطف عدد من المواطنين في مناطق العود بمديرية النادرة شرق محافظة إب عقب سيطرة المليشيا الحوثية على المنطقة واقتحام عدد من منازل المواطنين.
وتمارس المليشيا الحوثية جرائم وانتهاكات واسعة في محافظة إب الخاضعة لسيطرتها منذ منتصف أكتوبر 2014م في ظل فوضى وفلتان أمني تشهده المحافظة.