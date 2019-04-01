قيادات الإنفصال تتباهى بتدفق الدرهم الإماراتي وتعلن عن حدث ستشهده «عدن» قريبا يعزز دعوات تمزيق «اليمـن»

الأحد 21 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- عدن

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كشف القيادي في ما يسمى بالمجلس الانتقالي الموالي للإمارات، هاني بن بريك، المدعوم إماراتيا، عن استعداد المجلس لإطلاق قناتين فضائيتين من عدن قريبا.

وقال "بن بريك"، في تغريدة له عبر حسابه في منصة التدوين الأصغير "تويتر"، إن "رئيس ما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي" عيدروس الزبيدي، سيدشن قناتي (AIC 1) و (AIC 2) الفضائيتين، ويرمز الاختصار (AIC) إلى Aden Independent Channel (قناة عدن المستقلة)".

وأشاربن بريك: إلى أن القناة ستكون "بكادر جنوبي خالص، والبث من عاصمتنا الحبيبة عدن".

وأوضح: "تم اختيار شجرة دم الأخوين، شعارا للقناة، فهو الرمز الذي لا يشاركنا فيه أحد في العالم". حسب تعبيره.

ومنذ تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي في أبريل/نيسان 2017، عملت الإمارات على دعم المجلس وتمويله، وذلك في إطار مساعيهم الرامية لوجود دولة مستقلة في الجنوب.

حيث تزعم الإمارات أن وجود هذه الدولة الجنوبية ستخدم مصالحهم الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية.

وتناقض هذه التوجهات الإماراتية، الأهداف لعاصفة الحزم، والذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن، منذ أواخر مارس 2015، والتي أكدت على استعادة الدولة اليمنية، والحفاظ على وحدتها.