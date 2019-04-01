نداء استغاثة عاجل لإنقاذ الصحفيين المختطفين بـ«صنعاء»

الأحد 21 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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قالت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين - صدى اليوم الاحد 21 ابريل 2019 م إنها تلقت بلاغاً من أهالي الصحفيين المختطفين، لدى جماعة الحوثي، في سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء، يفيد بتعرض الصحفيين المختطفين لتعذيب وحشي استمر لعدة أيام، بدأ مع منع الحوثيين لأسرهم من زيارتهم قبل أسبوعين.

وأفاد أهالي الصحفيين المختطفين بتدهور حالتهم الصحية بشكل مخيف، نتيجة لما تعرضوا له من تعذيب شديد، معبرين عن مخاوفهم من استمرار تدهور حالتهم الصحية، خصوصا مع استمرار جماعة الحوثي منع إدخال الغذاء والدواء لهم، واستمرارهم في تعذيبه

ودانت المنظمة بشدة هذه الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق الصحفيين المختطفين، محملة مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن صحة وسلامة الصحفيين وحياتهم، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شر

وأكدت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين"صدى" حق الصحفيين المختطفين في الحرية الكاملة، وحقهم في الحصول على تعويض عادل يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسا

وشددت المنظمة على ضرورة تظافر الجهود الدولية والمحلية لممارسة الضغط على جماعة الحوثي، حتى يتم الإفراج عن الصحفيين المختطفي

وناشدت كافة المنظمات الدولية خصوصاً المنظمات والنقابات ذات الصلة بالحريات الإعلامية والصحفية للتضامن مع الصحفيين اليمنيين المختطفين حتى يتم الإفراج عنه

كما جددت المنظمة دعوتها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة "مارتن غريفيث" والصليب الأحمر الدولي لزيارة الصحفيين المختطفين خصوصا في سجن الأمن السياسي بصنعاء، وذلك على وجه السرعة كون حياتهم باتت مهددة بالخط

وطالبت جميع الأطراف اليمنية بعدم تسييس قضية الصحفيين المختطفين واستخدامها كأوراق سياسية في محافل الحوارات بينها المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين - صدى اليوم الاحد 21 ابريل 2019 م إنها تلقت بلاغاً من أهالي الصحفيين المختطفين، لدى جماعة الحوثي، في سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء، يفيد بتعرض الصحفيين المختطفين لتعذيب وحشي استمر لعدة أيام، بدأ مع منع الحوثيين لأسرهم من زيارتهم قبل أسبوعين.

وأفاد أهالي الصحفيين المختطفين بتدهور حالتهم الصحية بشكل مخيف، نتيجة لما تعرضوا له من تعذيب شديد، معبرين عن مخاوفهم من استمرار تدهور حالتهم الصحية، خصوصا مع استمرار جماعة الحوثي منع إدخال الغذاء والدواء لهم، واستمرارهم في تعذيبهم.

ودانت المنظمة بشدة هذه الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق الصحفيين المختطفين، محملة مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن صحة وسلامة الصحفيين وحياتهم، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

وأكدت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين"صدى" حق الصحفيين المختطفين في الحرية الكاملة، وحقهم في الحصول على تعويض عادل يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشددت المنظمة على ضرورة تظافر الجهود الدولية والمحلية لممارسة الضغط على جماعة الحوثي، حتى يتم الإفراج عن الصحفيين المختطفين.

وناشدت كافة المنظمات الدولية خصوصاً المنظمات والنقابات ذات الصلة بالحريات الإعلامية والصحفية للتضامن مع الصحفيين اليمنيين المختطفين حتى يتم الإفراج عنهم.

كما جددت المنظمة دعوتها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة "مارتن غريفيث" والصليب الأحمر الدولي لزيارة الصحفيين المختطفين خصوصا في سجن الأمن السياسي بصنعاء، وذلك على وجه السرعة كون حياتهم باتت مهددة بالخطر.

وطالبت جميع الأطراف اليمنية بعدم تسييس قضية الصحفيين المختطفين واستخدامها كأوراق سياسية في محافل الحوارات بينها.