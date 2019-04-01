الحوثيون يعودون مجددا الى قبيلة أرحب للانتقام .. تفجيرات واعتقالات

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فجرت مليشيات الحوثي الانقلابية ثلاثة منازل في منطقة بيت ناصر بمديرية أرحب شمال صنعاء.
وقال شهود عيان إن مليشيات الحوثي الانقلابية داهمت منطقة بيت ناصر بمديرية أرحب شمال صنعاء، وأصابوا امرأة وفجروا ثلاثة منازل واعتقلوا عددا من المواطنين، بعد صد اهالي المنطقة للمسلحين وقتل أحدهم.
وذكر المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء أن حملة حوثية مكونة من عدة أطقم وعشرات المسلحين طوقوا بيت ناصر اللذين رفضوا تسليم أنفسهم، فأطلق الحوثيون الرصاص ونشبت الاشتباكات بين الطرفين.
وأفادت المصادر أن عنصرا حوثيا قتل في الاشتباكات التي استمرت لعدة ساعات، وأن المليشيا اقتحمت القرية بعدها وباشرت بتفجير ثلاثة منازل للمواطنين، ما ادى الى اصابة امرأة اصابات بالغة، كما اختطفت المليشيا مجموعة من المواطنين.