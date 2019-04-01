نتائج اللقاء الذي جمع اليوم اللواء «العرادة» وممثل أكبر شركة في أوروبا في مجال الهندسة الكهربائية

الأحد 21 إبريل-نيسان 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- الرياض

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بحث محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم الأحد 21 ابريل 2019م خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، نائب مدير شركة سيمنس في منطقة الخليج الأدنى وشمال إفريقيا أيمن القريحي، الترتيبات اللازمة لقيام الشركة بأعمال الصيانة العمرية لتوربينات المحطة الغازية بصافر، وتدريب طاقم المحطة على تنفيذ أعمال الصيانة، وتوفير قطع الغيار اللازمة.

وخلال اللقاء أشاد المحافظ العرادة بإسهامات شركة سيمنس في إنشاء المحطة الغازية بمأرب، ومنها تصنيع وتنفيذ توربينات المرحلة الأولى من المحطة، في إطار ما تقدمه الشركة من خدمات كبيرة في عدد من المجالات ومنها مجال الطاقة الكهربائية.

وتطرق محافظ مأرب إلى الجهود التي تجري حالياً من أجل إعادة تشغيل محطة مأرب الغازية، وربط محافظة مأرب بالكهرباء الغازية، في ظل الارتفاع المتزايد والكبير للطلب على الطاقة الكهربائية، نتيجة النمو والتوسع العمراني الكبير والحركة النشطة للأنشطة التجارية والاستثمارية التي تشهدها المحافظة في مختلف المجالات، واستقبالها لمئات الآلاف من النازحين من المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي الانقلابية ؛ بحثاً عن الأمن والاستقرار والخدمات.

وأكد المحافظ العرادة أن ما تشهده المحافظة من نمو على مختلف المستويات ؛ بات يحتم على السلطة المحلية وقيادة المحافظة تعزيز مصادر الطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة لها وتحقيق مزيد من النمو والاستقرار.

من جهته أكد نائب مدير شركة سيمنس استعداد الشركة تنفيذ أعمال الصيانة لتوربينات المحطة الغازية، وتلبية الاحتياجات اللازمة .. مشيراً إلى أن الشركة ستقوم بإرسال فريق متخصص لأعمال الصيانة والتدريب اللازم.