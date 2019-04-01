رقم صادم ومهول ... هذه مبيعات إسرائيل من الاسلحة خلال 2018 متى تكون القيلولة خطوة ضارة بصحة الأطفال؟ فقدان أكثر من 23 مليون شابة ... لهذا السبب خامني يطيح بقائد للحرس الثوري الإيراني صورة نادرة جدا لمؤسس الدولة السعودية وجد ملوكها قبل 80 عاما البشير يتحطم .. تدهور نفسي وجلطة في القلب حضارم يقودون تحركا لإدراج الدان الحضرمي ضمن قوائم التراث العالمي ..بعد إدراج الاغنية الصنعانية موقف روسي جديد يغضب الحوثيين واستعداد لبدء تنسيق وتعاون مختلف مع الشرعية وزير التربية يعلن إحصائية مؤلمة بعدد المدراس التي دمرها الحوثيون الفريق علي محسن يتحدث عن استعدادات لـ جولة حرب جديدة
كشفت دراسة جديدة أن الأطفال الصغار الذين تزيد أعمارهم عن سنتين، يعانون في كثير من الأحيان من نوعية رديئة من النوم عندما يكبرون بسبب القيلولة.
وتمثل الهدف من البحث بداية في اكتشاف وجود صلة بين القيلولة وصحة الطفل السلوكية والبدنية، لذلك حلل الباحثون بيانات 26 دراسة نظرت في تأثير القيلولة على الأطفال دون سن الخامسة.
وكانت النتائج مثيرة للاهتمام، حيث وجد الباحثون أن القيلولة بعد بلوغ الطفل سنتين، يمكن أن تؤدي إلى مشكلات سلوكية وصحية على المدى الطويل، بما في ذلك تأخر في النمو والبدانة في مرحلة الطفولة.
وقالت البروفيسورة، كارين ثورب، من جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا: "يجب على الآباء ألا يفترضوا أن النوم النهاري والنوم الليلي هما نفس الشيء، أو أنه من خلال منح أطفالهم غفوة، فإنهم سينامون أكثر في الليل، لأن ذلك لن يحدث".
وأضافت ثورب قائلة: "في حال لم يحتاجوا إلى النوم بيولوجيا أثناء النهار، فإن كل ما تفعلونه لجعلهم يحصلون على غفوة، سيطرح من نوهم ليلا".