خامني يطيح بقائد للحرس الثوري الإيراني

الأحد 21 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك

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عين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، حسين سلامي قائدا أعلى للحرس الثوري الإيراني "الباسدران" بدلا من اللواء محمد علي جعفري.

وقال خامنئي "نظرا للضرورة في تغيير المناصب في قيادة حرس الثورة الإسلامية ولخدمة اللواء محمد علي جعفري على مدى السنوات العشر السابقة فقد تم منحك رتبة لواء وتعينك قائدا لحرس الثورة ".

وأصدر خامنئي بيانا جاء فيه "تقديرا لخدمات الجنرال محمد علي جعفري الجليلة على مدى العشر سنوات السابقة ورغبتي بأن تكون حاضرا في ميدان الثقافة والحرب الناعمة فقد منحناك مسؤولية إدارة المجمع الثقافي والاجتماعي بقية الله".