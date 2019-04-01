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صورة نادرة جدا لمؤسس الدولة السعودية وجد ملوكها قبل 80 عاما

الأحد 21 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
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 للملك سعود أظهرت صورة نادرة نشرتها دارة الملك عبدالعزيز التاريخية لقاءا جمع الملك عبد العزيز آل سعود برفقة ملك البحرين الشيخ حمد آل خليفة في قصر القضيبية بالمنامة.

ويعود تاريخ الصورة لعام 1939ميلادية - 1358 هجرية ، حيث يظهر الملك عبدالعزيز، أثناء جلوسه في سيارة مع الشيخ حمد آل خليفة، خلال زيارة له للبحرين.

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