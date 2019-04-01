موقف روسي جديد يغضب الحوثيين واستعداد لبدء تنسيق وتعاون مختلف مع الشرعية

الأحد 21 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بارك السفير الروسي لدى اليمن اليوم الاحد ، عودة انعقاد جلسات مجلس النواب، وقال ان ذلك سيكون له دور كبير في دعم مؤسسات الدولة وعودة الحياة السياسية لطبيعتها وممارسة دوره التشريعي والرقابي.

وأبدى السفير الروسي فلاديمير ديدوشكين في لقاء مع رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني بالرياض ، استعداد بلاده التعاون والتنسيق بين مجلسي النواب والدوما الروسي.

من جانبه اكد ‏رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ان الشعب اليمني اصبح يعاني من ظروف قاسية والمأساة الإنسانية تتفاقم بسبب استمرار الانقلاب الحوثي وعدم خضوعه للسلم.

وقال البركاني خلال اللقاء ان “ان عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة يشكل انتكاسة لعملية السلام ويضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك ويؤكد بما لا يدع مجال للشك ان ميليشيا الحوثي الانقلابية لا تحترم اي اتفاق ولا تلتزم به كما هي عادتها.

وخلال اللقاء الذي ضم أعضاء ‏هيئة رئاسة المجلس محمد الشدادي ومحسن باصرة شدد رئيس مجلس النواب على استعادة الدولة وعودة الشرعية وإنها الانقلاب وفق المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية ومنها قرار 2216.

وتطرق البركاني الى الاجراءات التعسفية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد مختلف الفئات اليمنية اخرها السعي لمصادرة ممتلكات اعضاء مجلس النواب الذين حضروا اجتماع المجلس في سيئون واعتقال اقاربهم وهو امر لم يسبق له مثيل في التاريخ ويخالف كل المواثيق والقيم البرلمانية.

وأعرب البركاني عن تقدير اليمن للدور الروسي الهام في الأزمة اليمنية ‏وإيجاد الحلول السلمية لانهائها.

واكد حرص مجلس النواب على تحقيق السلام ‏واستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب وان يعود اليمن عامل استقرار في المنطقة كدولة تمارس الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان.