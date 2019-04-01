شابة سعودية ضمن ضحايا تفجيرات كنائس سيريلانكا.. ماذا كانت تفعل هناك؟

الأحد 21 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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كشفت صحيفة "سبق" السعودية، عن مقطع صوتي قالت إنها حصلت عليه، ويعتقد أنه لمضيفة "الخطوط السعودية" التي أصيبت في تفجيرات سيرلانكا اليوم الأحد.

وعبر المقطع، وجهت المضيفة السعودية استغاثة باكية لكل من يسمعها، طالبة سرعة إسعافها، قائلة: "الشباب ماتوا بالمطعم تحت، وما في حد يطلب لي إسعاف".

ونقلت "سبق"، عن مصادرها أن "إحدى مضيفات الخطوط السعودية تعرضت لإصابة في يدها، إثر التفجيرات التي ضربت فنادق عدة في العاصمة السيرلانكية كولمبو صباح اليوم، حيث كانت في فندق قراند سينامون،

حيث وقع التفجير بالمطبخ. ووفق المعلومات المتوفرة، حتى الآن عن الواقعة، فإن المصابة كانت ضمن طاقم رحلة رقم "SV788" مسارها "الرياض — المالديف — كولمبو"، حيث يتوقف طاقم الطائرة في العاصمة السيرلانكية كولمبو، بعد استكمال عدد ساعات الطيران، حسب نظام الطيران، وكان من المفترض مغادرتهم اليوم في تمام الساعة 5:35 مساء إلى جدة ثم إلى الرياض، حسب الصحيفة.

وكانت سريلانكا شهدت، صباح اليوم 8 تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق، تزامنا مع احتفالات عيد الفصح، قتل فيها 160 شخصا وأصيب أكثر من 400 آخرين بهجمات لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية 2009. كما فرضت الحكومة، حظرا للتجوال في البلاد لمدة 12 ساعة يبدأ من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، كما تم حجب مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد عقب سلسلة التفجيرات الدموية.