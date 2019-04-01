لماذا أعلنت بريطانيا حجب المواقع الاباحية

الأحد 21 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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أصدرت الحكومة البريطانية الأربعاء الماضي قرارا بحجب المواقع الإباحية لأقل من 16 عاما ، مع وضع نظم متقدمة لمراقبة السن .

وبرغم أن سريان القرار يبدأ في الخامس عشر من يوليو القادم ، إلا أن الجدل قد احتدم حول جدوى هذا الحجب وطرق الاحتيال عليه .

وأفردت صحيفة الاندبندنت البريطانية مساحة من صفحتها الأولى لهذا الموضوع ، ولانتقاد هذا القرار . يرى البعض في بريطانيا أن له نتائج وآثارا كارثية على المواقع الافتراضية .

وفجرت الصحيفة مفاجأة ، حيث سجل محرك البحث "جوجل" مضاعفة مرات الدخول على المواقع الإباحية ثلاث مرات بعد إعلان قرار الحكومة بالحجب مباشرة .

من جانبها ، توصلت المواقع الإباحية لتكنيك جديد "طريقة خداع الكتروني جديدة" ، تسمح بتوصيل أجهزة كومبيوتر متواجدة في بلاد مختلفة ، مما يسمح بخداع الشبكة العنكبوتية بحيث يبدو أن المتصل يريد الدخول من بلد آخر غير المملكة المتحدة ، فيغير المستخدم مكانه افتراضيا ، وكأنه يتصل من الخارج فيكسر بذلك الحجب ويتفادى شرط تحديد سن المستخدم .