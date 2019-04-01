إحباط عملية إرهابية بالرياض ومقتل 4 مهاجمين

الأحد 21 إبريل-نيسان 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مأرب

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قالت وسائل إعلام سعودية الأحد إن قوات الأمن أحبطت ما قالت إنه "هجوم إرهابي شمال العاصمة الرياض".

ونقلت قناة العربية السعودية عن مراسلها قولها إن "قوات الأمن أحبطت هجوما على مركز مباحث الزلفي شمال العاصمة ما أسفر عن مقتل 4 مهاجمين"، وفق تعبيره. وتداول سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر ما قالوا إنها جثث لمنفذي الهجوم بعد قتلهم.

بدورها نقلت وكالة الأنباء السعودي " واس" عن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة قوله إن "الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي".

وأضاف الأمتحدث أن هذه الجهات "تتصدت للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف ما أسفر عن مقتلهم جميعا وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة".

وأكد المتحدث أن "الأجهزة الأمنية المختصة ما تزال تباشر مهامها في الموقع، للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنهم، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن المستجدات