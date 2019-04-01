أموال الخليج تتدفق على السودان والاعلان عن اول دعم سعودي اماراتي

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أعلنت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الاحد، تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى 3 مليارات دولار أميركي.
وشملت حزمة المساعدات تقديم 500 مليون دولار من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني.
تأتي هذه الخطوة بحسب الاعلان لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.
كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
وباركت السعودية والامارات الخطوات التي قام بها الجيش السوداني والاطاحة بالبشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يحكم البلد لفترة انتقالية.