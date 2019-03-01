الإصلاح يعلن استشهاد أبرز قياداته وهو يقاتل على خط الدفاع الأول في الجنوب - من هو؟

الأحد 21 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اعلن خلال الساعات الماضية استشهاد قيادي اصلاحي بارز في معارك طاحنة بمنطقة العود بين إب والضالع (وسط وجنوب اليمن).

وقالت وسائل اعلام تابعة لحزب الاصلاح ان القيادي في حزب الإصلاح بمحافظة الضالع وقائد موقع يبار في جبهة العود " نجيب جارالله الحالمي " استشهد مع ومرافقه عبدالله الحالمي واثنين آخرين في مواجهات واشتباكات مع مليشيا الحوثي الإنقلابية بمنطقة قرين الفهد.

وتحدث مصدر باللواء 30 مدرع بالعود إن القيادي الحالمي أرتقى شهيداً مساء السبت وهو يؤدي واجبه الوطني في معارك التصدي للمليشيات الإنقلابية بمنطقة حبيل السماعي القريبة من قرين الفهد بالعود.

ويعد الحالمي من القيادات الميدانية المؤسسة لجبهة حمك في العام 2015م وأبلى بلاء حسناً في التصدي للحوثيين في قطاع يبار غرب جبهة حمك وخاض هو ورفاقه معارك بطولية نادرة وظل يرابط في الجبهة حتى ارتقى شهيداً.

وتعتبر جبهات العود وحمك ومريس خطوط الدفاع الاولى على المحافظات الجنوبية المحررة.