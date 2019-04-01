مالذي حدث ... تحول إيراني مفاجئ.. غزل وعبارات مدح للسعودية

الأحد 21 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 822

أشاد نائب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية لشؤون الحج والعمرة، بالإجراءات التي اتخذتها السعودية لتذليل العقبات أمام الحجاج والمعتمرين، قائلاً إنها شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين.

وأشار علي قاضي عسكر، خلال اجتماع عقده أمس مع رجال الدين والمسؤولين عن قوافل الحج للعام الجاري، إلى "أهمية فهم القضايا السياسية العالقة بين إيران والسعودية".

وقال إن "ظروف الحج شهدت تحسنًا خلال العامين الماضيين بشكل كبير، وبرامج الحج والزيارة تسير بصورة نظامية". وأكد عسكر، أن بلاده ليس لديها أي مشاكل مع وزارة الحج السعودية، مشيرا إلى أن "الحجاج لا يجب عليهم الشعور بالقلق أو التوتر، حيث تغير توجه السعودية خلال الأعوام الأخيرة في هذا الصدد كما تغير كثير من أساليبها القاسية".

وأضاف: "هذا الحديث لا يعني فصل الحج عن القضايا السياسية".

وكانت السلطات الإيرانية استأنفت في عام 2017 إرسال حجاجها إلى السعودية بعد مقاطعتها للحج في 2016 إثر اتهامها لحكومة المملكة بأنها لم تتعهد بالحفاظ على أرواح الحجاج الإيرانيين بعد حادث التدافع الذي وقع في موسم الحج عام 2015 وأدى إلى مقتل 769 شخصًا على الأقل، معظمهم إيرانيون، وإصابة 694 آخرين.

وفي يونيو 2018، توصلت إيران والسعودية إلى اتفاق حول تسوية قضية الحجاج الإيرانيين تم بموجبه فتح مكتب رعاية مصالحهم في المملكة، التي استقبلت في ذلك العام 85 ألف حاج من الجمهورية الإسلامية.