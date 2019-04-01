10 أشياء قد لا تعرفها عن الهاتف القابل للطي جالكسي فولد

الأحد 21 إبريل-نيسان 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشفت شركة سامسونق عن هاتفها القابل للطي جالكسي فولد في وقت سابق من هذا العام، وكجهاز من الجيل الأول، فلا يخلو من العديد من المشاكل التي يجب التخلص منها، ونتوقع أن يتم حل بعضها بحلول الوقت الذي سيصل فيه إلى العملاء، والآن دعونا نلقي نظرة سريعة على بعض الأشياء التي قد لا تعرفها عنه.

1- بعض التطبيقات ذات المناظر الطبيعية مثل الألعاب، يتم تحديد اتجاهها، ولن تدور في الاتجاه المعاكس، حيث لدى الهاتف إعداد محدد مسبقاً للتوجيه.

2- سوف تعرض التطبيقات التي لا تدعم ميزة Continuity أشرطة سوداء ضخمة على الجانبين بمجرد أن يتم فتحها، ونأمل أن يتم تحديث التطبيقات الأكثر شعبية قريباً لإصلاح ذلك.

3- التقاط الصور والفيديو على الشاشة الخارجية الصغيرة تعد تجربة سيئة بسبب حجمها الصغير، ولكن عند فتح الجهاز واستخدام الشاشة الداخلية، فيبدو الأمر وكأنك تلتقط الصور باستخدام آيباد.

4- إذا فتحت الهاتف، فلن تعمل الشاشة الخارجية تحت أي ظرف من الظروف، وبينما يكون ذلك منطقياً، فإننا نعتقد أنها فرصة ضائعة لجعل الشاشة الأمامية تعرض الصورة للشخص الذي نقوم بتصويره للاطلاع عليها هو الآخر.

5- هناك تأخر صغير عند التمرير عبر المحتوى في الوضع الرأسي على الشاشة الكبيرة، حيث يبدو أن محتوى الشاشة يتم تحديثه من اليسار إلى اليمين.

6- نظراً لأن المغناطيس الذي يساعد على إبقاءه مغلقاً بإحكام، قوية بما يكفي لجذب الأشياء المعدنية الصغيرة القريبة بسهولة، لذا ننصح بعدم وضعه في جيبك مع أشياء معدنية.

7- على الرغم من قوة المغناطيس الذي يبقيه مغلقاً، من الممكن أن يتم فتحه بسهولة بيد واحدة، ولكنه يتطلب بعض التمرين، حيث يصبح أكثر سهولة كلما تعودت على ذلك.

8- يستخدم الهاتف قارئ بصمة أصابع على الجانب مثل جالكسي S10e.

9- تجعد الشاشة ملحوظ، ولكن لا مانع منه بصرياً، ولن تلاحظه إذا نظرت للشاشة بشكل عمودي، ولكن ستظل أصابعك تشعر به عند التمرير لليسار أو اليمين.

10- هناك ثلاثة أوضاع للكتابة على الهاتف، وهم لوحة مفاتيح عادية، ولوحة مفاتيح مقسمة، ولوحة مفاتيح عائمة.