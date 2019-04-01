12مليار دولار سرقتها المنظمات بأسم اليمن وتهديدات بنشر أسماء المتورطين

الأحد 21 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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تعتزم قيادة حملة وين_الفلوس التي تطالب المنظمات بكشف مصارف الأموال التي تلقوها باسم اغاثة الشعب اليمني ولَم يتم الاستجابة لها، البدء بالتصعيد من خلال نشر أسماء المسؤولين المباشرين لتلك المنظمات مع فتح باب التطوع لمحامين لبدء إجراءات التقاضي عبر محاكم يمنية ودولية.



واوضح مصدر مطلع، أن المنظمات الدولية تعمد إلى اعتماد وكلاء محليين يتبعون نافذين حوثيين لتحصل على تسهيلات مقابل التغاضي عن تصرف مليشيا الحوثي بالإغاثة كمجهود حربي أو بيعها في السوق السوداء، وذلك ما أفصح عنه برنامج الغذاء العالمي بعد أن زادت نسبة المسروقات من الإغاثة المقدمة عبره عن 70%.



وكشف موقع تتبع الاموال التابع للأمم المتحدة أن 62 منظمة دولية ومحلية تسلمت من المانحين مبلغ 449,610,566 مليون دولار، لمساعدة الشعب اليمني، منذ بداية 2019 وحتى 18 ابريل.



ونشر حقوقيون خلال الايام الماضية، في هشتاق (أين الفلوس) قائمة مترجمة بـ96 منظمة دولية ومحلية، مصدرها موقع تتبع الأموال التابع للأمم المتحدة، استلمت أموال المانحين خلال 2018 باعتبارها مساعدات إنسانية للشعب اليمني، وصلت الى 2,652,595,525 مليار دولار، فيما بلغت ميزانية الحكومة اليمنية في نفس العام 2.22 مليار دولار.



ومنذ اندلاع الحرب في اليمن وصل حجم المبالغ التي حصلت عليها الأمم المتحدة من مؤتمرات المانحين لليمن نحو ثمانية مليارات دولار من إجمالي 12.4 مليار دولار أعلنت الأمم المتحدة عن حاجتها لتغطية مشاريعها الإنسانية في اليمن.