تعرف على أهم 5 هواتف نوكيا في عام 2019

الأحد 21 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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في الفترة الأخيرة بدأت شركة نوكيا في المنافسة بقوة في سوق الهواتف الذكية من خلال هواتف أندرويد التي تندرج تحت الفئة المتوسطة، والتي تتيح للمستخدمين خيارات جديدة بمزايا متقدمة وبأسعار مناسبة، فبداية من عام 2019 لم تعد مواد التصنيع والتصميمات المتميزة حصرية لأبرز الهواتف الرائدة فقط، حيث أصبحت الشاشات في الهواتف ذات الأسعار المناسبة تأتي بمقاسات أكبر ودقة عالية.

كما دخلت نوكيا في شراكة مع جوجل لتقديم نظام التشغيل أندرويد ون Android One على جميع أجهزتها، وهذا ساعدها في تقديد هواتف ذات مواصفات عالية جدًا بأسعار مناسبة، فعلى سبيل المثال: نجد هاتف نوكيا 7.1 يتمتع بتصميم ومواصفات رائعة، ويتوافر بسعر 350 دولارًا فقط، ليكون أفضل هاتف أندرويد بسعر أقل من 400 دولارًا في الوقت الحالي.

فيما يلي أبرز 5 هواتف نوكيا في عام 2019

1- هاتف Nokia 7.1:



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يجمع هاتف نوكيا 7.1 بين التصميم الأنيق الكلاسيكي الذي تتميز به نوكيا، والمواصفات الداخلية القوية، وأهم ما يميزه هو السعر المناسب.

يتمتع هاتف نوكيا 7.1 بتصميم أنيق من الزجاج، مع إطار من المعدن، كما أنه أول هاتف ذكي يستخدم تقنية الشاشة PureDisplay للاستمتاع بتجربة ترفيه سينمائية HDR10 عالية الجودة.

يأتي الهاتف بشاشة 5.84 إنش من نوع LCD بدقة 2280×1080 بكسل، وبأبعاد 19:9، ومغطاة بطبقة من زجاج Gorilla 3 لمقاومة الخدوش والصدمات.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 636 من كوالكوم، ويتوافر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 3 و4 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 32 و64 جيجابايت، ويمكن زيادتها من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية microSD حتى 400 جيجابايت.

كما يأتي ببطارية سعتها 3060 ميلي أمبير/الساعة، ويدعم منفذ سماعة الرأس التقليدي بمقاس 3.5 ملم، وبه مستشعر لبصمات الأصابع في الجهة الخلفية أسفل الكاميرا.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/1.8، وتدعم ميزة التركيز التلقائي، والثانية: بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.4، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.0.

يتوافر هاتف Nokia 7.1 باللونين الأزرق والفضي وبسعر 349 دولارًا للنسخة ذات سعة التخزين 64 جيجابايت.

2- هاتف Nokia 9 PureView:



يتمتع هاتف Nokia 9 PureView بتصميم مميز من الزجاج، مع إطار من المعدن، ويعتبر خيارًا مثاليًا لعشاق التصوير حيث إنه يضم 5 كاميرات في الجهة الخلفية.

يأتي الهاتف بشاشة 5.99 إنش من نوع pOLED، بدقة 1440 × 2880 بكسل، وبأبعاد 18:9، وتدعم تقنية PureDisplay، كما أن الشاشة مزودة بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج فيها، ومغطاة بطبقة من زجاج Gorilla 5 للحماية من الخدوش والصدمات، مع دعم تقنية HDR10، وميزة مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP67.

يعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 845 من كوالكوم ثماني النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وبطارية قدرتها 3320 ميللي أمبير/ساعة تدعم ميزة الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

يحمل الهاتف 5 كاميرات خلفية، تشكل أقوى نظام كاميرا في الهواتف الذكية على الإطلاق، حيث تأتي الخمس كاميرات بالدقة نفسها وهي 12 ميجابكسل، 2 منها للتصوير الملون، و3 للتصوير أحادي اللون، وهي قادرة على التقاط صور مذهلة بمزيد من التفاصيل مع نطاق ديناميكي، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 20 ميجابكسل.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد ون، ويتوافر باللون الأزرق، وبسعر 700 دولارًا فقط.

3- هاتف Nokia 6.1:



يتمتع هاتف نوكيا 6.1 بتصميم مميز من المعدن، ويأتي بشاشة 5.5 إنش من نوع IPS LCD بدقة 1920×1080 بكسل، وبأبعاد 16:9، ومغطاة بطبقة من زجاج Gorilla 3 لمقاومة الخدوش والصدمات.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 630 من كوالكوم، ويتوافر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 3 و4 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية 32 و64 جيجابايت، ويمكن زيادتها من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية microSD حتى 256 جيجابايت.

كما يأتي ببطارية سعتها 3060 ميلي أمبير/الساعة، ويدعم منفذ سماعة الرأس التقليدي بمقاس 3.5 ملم، ويوجد به مستشعر لبصمات الأصابع في الجهة الخلفية أسفل الكاميرا.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية أحادية بدقة 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، أما الكاميرا الأمامية: فهي بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0.

تجدر الإشارة إلى أن هاتف Nokia 6.1 قد تلقى تحديث أندرويد باي Android Pie أواخر العام الماضي، كما أنه يتوافر بثلاثة ألوان هي: الأسود والأزرق والفضي، وبسعر 219 دولارًا للنسخة ذات سعة التخزين 32 جيجابايت.

4- هاتف Nokia 8.1:



يُعتبر هاتف نوكيا 8.1 واحدًا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة المتوفرة حاليًا، حيث يقدم أداءًا مذهلًا ومزايا متقدمة، وتصميم من الزجاج مع إطار من المعدن.

يأتي الهاتف بشاشة 6.2 إنش من نوع IPS LCD بدقة 2280×1080 بكسل، وبأبعاد 19:9، وبكثافة 408 بكسل في الإنش الواحد.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 710 من كوالكوم ثماني النواة، ويتوافر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 4 و6 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 و128 جيجابايت، ويمكن زيادتها من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية microSD حتى 400 جيجابايت.

كما يأتي ببطارية سعتها 3500 ميلي أمبير/الساعة، ويدعم منفذ سماعة الرأس التقليدي بمقاس 3.5 ملم، وبه مستشعر لبصمات الأصابع في الجهة الخلفية أسفل الكاميرا.

يحمل الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة متغيرة “F/1.8 و F/2.25″، وتدعم ميزة التركيز التلقائي، والثانية: بدقة 13 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 20ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.0.

5- هاتف Nokia 6.1 Plus:



هناك الكثير من أوجه التشابه بين هاتف نوكيا 6.1 بلس وهاتف 7.1، فكلاهما يعملان بمعالج Snapdragon 636 من كوالكوم، ويدعما خيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 3 و4 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 32 و64 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية سعتها 3060 ميلي أمبير/الساعة.

كما أن الشاشة متطابقة في المقاس والدقة، ولكنها هنا في هاتف نوكيا 6.1 بلس لا تدعم تقنية PureDisplay التي توفر تجربة ترفيه سينمائية HDR10 عالية الجودة.

كما يوجد اختلاف في دقة الكاميرا الخلفية والأمامية، حيث يحمل هاتف نوكيا 6.1 بلس كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية: بدقة 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.0، وتدعم ميزة التركيز التلقائي، والثانية: بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.4، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.0.

يتوافر الهاتف بثلاثة ألوان هي: الأسود والأزرق والأبيض، وبسعر 216 دولارًا للنسخة ذات سعة التخزين 64 جيجابايت.