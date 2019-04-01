شاهد: حركة مهينة من رونالدو لزملائه في ليلة الخروج

الأحد 21 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أظهرت لقطات مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو وهو يرسل إشارة "مهينة" لزملائه بسبب الأداء البائس لبطل إيطاليا أمام فريق أياكس الهولندي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم تتمكن رأسية رونالدو في الدقيقة الثامنة والعشرين من تسهيل مهمة فريقه إلى الدور نصف النهائي بعدما تدخل دوني فان دي بيك وماتياس دي ليخت ليهزا شباك السيدة العجوز ويحجزا لأياكس بطاقة العبور إلى المربع الذهبي للبطولة القارية.

وأمام الأداء البائس لزملائه، قام رونالدو في بداية الشوط الثاني بإيماءة "مهينة" عبر وضع يده على سرواله من الخلف ولوّح لزملائه بيديه، في إشارة إلى مدى سوء أداء الفريق.

وكان رونالدو، الذي سجل ثلاثة أهداف مذهلة أمام أتلتيكو مدريد في الجولة السابقة، يهدف إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا للموسم الرابع على التوالي.

ويعني الخروج من ربع النهائي أيضًا أن اللاعب الذي حمل الكأس ذات الأذنين 5 مرات، لن يشارك في نصف النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2010.

وعلى الرغم من أن الموسم الأول لرونالدو في إيطاليا سينتهي حتما بلقب الدوري، إلا أنه كان حريصا على مواصلة نجاحه في أوروبا والفوز باللقب.

وأكدت والدة رونالدو خيبة أمل الدون بعد الخسارة المذلة أمام شباب أياكس الصاعدين بقوة الصاروخ.

وقالت دولوريس أفيرو لصحيفة غازيتا ديلو سبورت الإيطالية: "لقد كان حزينًا ، وكان يرغب في الذهاب إلى النهائي".

ونقلت أنه قال لها:" يا أمي ، أنا لا أصنع المعجزات. في دوري الأبطال، فقدنا القليل من الحظ، لكن لا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك ، فالحياة ستستمر".

لكن ما قاله رونالدو لوالدته ربما لن يقوله إلى السيدة العجوز الأخرى التي يرتدي ألوانها، فقد توالت التقارير بشأن اعتزام رونالدو ترك النادي، قبل عامين من نهاية عقده.

أما يوفنتوس فعليه الانتظار عاما آخر يضاف إلى 23 عاما لم يحمل فيها الكأس الأوروبية، حيث ربما سيخوض المنافسات هناك بدون "الدون" المحبط صاحب القميص رقم 7.