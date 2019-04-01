البنك المركزي اليمني يُدشين أول عملية ترحيل للعملات الاجنبية لإحدى البنوك الخليجية

الأحد 21 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أعلن قطاع العلاقات الخارجية، بالبنك المركزي اليمني اليوم السبت 20 ابريل 2019 م "أنه تم ترحيل عملات أجنبية لبنك البحرين الشامل،وذلك بهدف تسليم البنك المركزي، وتغطية حساب البنك لدى مراسليه، في نفس يوم العمل".

وذكر محافظ البنك حافظ معياد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر ان ذلك "يأتي في سبيل سعي البنك المركزي إلى إعادة الدورة المالية للبنوك، ومساعدتها في تغطية التزامات عملائها في الخارج، وتسهيل عمليات الترحيل للخارج".

وأشار إلى أن "البنك المركزي قام بالتنسيق مع العديد من الجهات الخارجية والداخلية؛ لمنع تهريب العملات الأجنبية، وبطرق تخالف القانون رقم 1 لعام 2010، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب".