شاهد: حركة مهينة من رونالدو لزملائه في ليلة الخروج البنك المركزي اليمني يُدشين أول عملية ترحيل للعملات الاجنبية لإحدى البنوك الخليجية بدء توزيع لحوم مقدمة من مركز الملك سلمان تستهدف 48 ألف أسرة خبير سعودي: لهذه الأسباب الطائرات المسيرة لدى «الحوثيين» أشد خطرا الأول من نوعه منذ نصف قرن.. ماذا قرر ملك المغرب بشأن اليهود؟ مافاجأة.. وزير داخلية الحوثيين قتل بقصف للتحالف.. متى استهدف وأين ؟ وكيف تم إخراجه من اليمن؟ « مأرب»تستضيف المؤتمر الثالث لأركانات القوى البشرية للجيش الوطني.. ما الذي أكد عليه وزير الدفاع ؟ مصدر حكومي يكشف حقيقة مقتل شقيق رئيس الوزراء في صفوف «الحوثيين» شرطة تعز تعلن عن ”فضيحة“ جديدة لـ”أبو العباس“ أسعار صرف «السعودي والدولار» مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت
أعلن قطاع العلاقات الخارجية، بالبنك المركزي اليمني اليوم السبت 20 ابريل 2019 م "أنه تم ترحيل عملات أجنبية لبنك البحرين الشامل،وذلك بهدف تسليم البنك المركزي، وتغطية حساب البنك لدى مراسليه، في نفس يوم العمل".
وذكر محافظ البنك حافظ معياد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر ان ذلك "يأتي في سبيل سعي البنك المركزي إلى إعادة الدورة المالية للبنوك، ومساعدتها في تغطية التزامات عملائها في الخارج، وتسهيل عمليات الترحيل للخارج".
وأشار إلى أن "البنك المركزي قام بالتنسيق مع العديد من الجهات الخارجية والداخلية؛ لمنع تهريب العملات الأجنبية، وبطرق تخالف القانون رقم 1 لعام 2010، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب".