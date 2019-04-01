بدء توزيع لحوم مقدمة من مركز الملك سلمان تستهدف 48 ألف أسرة

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دشن وكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي - امس - توزيع اللحوم المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للنازحين والمحتاجين في المحافظة عبر شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية.
وخلال التدشين استمع الوكيل من أمين عام الشبكة عمار هزاع إلى شرح عن آلية التوزيع لهذه المساعدات الغذائية، والتي تستهدف 48 ألف أسرة من النازحين والمحتاجين في المجتمع المضيف، وهي ضمن 80 ألف مستهدف من قبل مركز الملك سلمان في محافظتي مأرب والمهرة.
وأشاد الفاطمي بالدور الريادي والإنساني لمركز الملك سلمان في محافظة مارب منذ نشأته، وتنفيذه العديد من المشاريع التي تستهدف التخفيف من معاناة النازحين ومساعدة السلطة المحلية في تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للنازحين والمجتمع المضيف والتكفل بتمويل عدد من المشاريع الاستراتيجية والهامة التي تحتاجها المحافظة، في إطار برنامج تنمية وإعادة الاعمار لليمن.
وأعرب عن شكر السلطة المحلية بالمحافظة للأشقاء في المملكة العربية السعودية شعبا وحكومة، بقيادة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، على وقوفهم الأخوي والصادق في هذه الظروف الصعبة إلى جانب أشقائهم في اليمن، ومساندة الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، ومساعدة الشعب اليمني على التغلب على الأوضاع المعيشية الإنسانية الصعبة التي خلفتها المليشيا الانقلابية الحوثية وحربها على الشعب اليمني ونهبها كل ثرواتهم ومرتباتهم و
تعميق حالة الفقر والبؤس فيهم، من أجل تركيعهم والزج بأبنائهم الأطفال للدفاع عنها في الجبهات منذ أربعة أعوام