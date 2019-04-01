مافاجأة.. وزير داخلية الحوثيين قتل بقصف للتحالف.. متى استهدف وأين ؟ وكيف تم إخراجه من اليمن؟

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اعلنت مليشيا الحوثي، السبت 20 ابريل/نيسان، عن وفاة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، اللواء عبد الحكيم الماوري، في أحد مشافي العاصمة اللبنانية بيروت.
وفيما قالت وسائل اعلام الجماعة ان ”الماوري“ توفي بسبب مرض عضال، قال مصدر مطلع أنه توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في 17 أبريل العام الماضي بمبنى وزارة الداخلية بصنعاء.
وأضاف المصدر في حديث لـ”عكاظ“ ”كان المأوري في وضع خطر فرض على المليشيا اشتراط نقله مع عدد من المصابين إلى عمان في طائرة أممية في نوفمبر الماضي قبل حضور مشاورات السويد“.
وبين المصدر أن عددا من القيادات قتلت وأصيب المأوري في قصف للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وظل في العناية المركزة فترة طويلة وجرى نقله إلى عمان ومنها إلى بيروت.