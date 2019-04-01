« مأرب»تستضيف المؤتمر الثالث لأركانات القوى البشرية للجيش الوطني.. ما الذي أكد عليه وزير الدفاع ؟

السبت 20 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- مأرب

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حضر وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي في المنطقة العسكرية الثالثة، بمدينة مارب اليوم السبت 20 ابريل 2019 م المؤتمر الثالث لأركانات القوى البشرية لوحدات القوات المسلحة للعام 2019.

وفي المؤتمر الذي افتُتح بالسلام الجمهوري وآي من الذكر الحكيم ألقى وزير الدفاع كلمة رحب فيها بالحاضرين، ونقل في مستهلها تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وعبر وزير الدفاع عن اعتزازه بالجهود المبذولة في استكمال بناء شُعَب ودوائر وزارة الدفاع باعتبارها الركيزة الأساسية لتنظيم وترتيب المؤسسة العسكرية تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

ونوه إلى استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية للجيش والأضرار الكبيرة التي أحلقتها به ومحاولاتها حرف مساره الوطني التي تأسس عليها، علاوة على تدمير بنيته التحتية ومحاولة ضربه لغرض تقوية ميليشياته الأيدلوجية المتطرفة التي تخدم المشروع الإيراني التخريبي في بلادنا والمنطقة.

وأكد الفريق المقدشي على أهمية استمرار الجهود في البناء والتنظيم وتصحيح الاختلالات بما يحقق بناء جيش وطني قوي يدافع عن أهداف الثورة ويحمي المكتسبات الوطنية ويحقق الأمن والاستقرار في بلادنا ويسهم في الجهود الدولية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وكان نائب رئيس هيئة القوى البشرية اللواء الركن محمد الوضري قد ألقى كلمة رحب في مستهلها بوزير الدفاع، وتطرف خلالها إلى ما تحقق في الجانب الإداري والقوى البشرية لمختلف وحدات الجيش.

وتخلل المؤتمر العديد من الفقرات والأوراق التي قدمت شرحاً مفصلاً عن دور هيئة القوى البشرية في بناء الجيش وتطويره والصعوبات التي تواجه جيشنا الوطني وكيف تم تجاوزها والوصول لمراحل متقدمة في التطوير العملي للمؤسسة العسكرية.

حضر اللقاء اللواء الركن فيصل علي قايد حسن قائد المنطقة العسكرية الثالثة .