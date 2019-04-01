آخر الاخبار

« مأرب»تستضيف المؤتمر الثالث لأركانات القوى البشرية للجيش الوطني.. ما الذي أكد عليه وزير الدفاع ؟ مصدر حكومي يكشف حقيقة مقتل شقيق رئيس الوزراء في صفوف «الحوثيين» شرطة تعز تعلن عن ”فضيحة“ جديدة لـ”أبو العباس“ أسعار صرف «السعودي والدولار» مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت جماعة الحوثي تعلن وفاة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب هجوم حوثي جنوب الحديدة امهات المختطفين يطالبن بتشكيل ”تحالف وطني“ قانون قبلي في دولة عربية يرغم العذارى والشابات على الانتحار دولة خليجية تدرس حظر الشيشة على النساء ماذا يحدث عندما تناول الثوم دون طهي؟ مذهل جدا

سبأفون .. أصالة وتواصل

مصدر حكومي يكشف حقيقة مقتل شقيق رئيس الوزراء في صفوف «الحوثيين»

السبت 20 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 1308

نفى مصدر مسؤول في الدائرة الإعلامية برئاسة الوزراء، اليوم السبت 20 ابريل 2019 م ما تم تداوله من مزاعم مقتل شقيق رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في صفوف الحوثيين. 

  

ونقل الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء على موقع تويتر عن المصدر قولة: أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.. معتبراً بإنها تأتي ضمن حملة بائسة للنيل من سمعة رئيس الوزراء وترويج الشائعات من قبل المليشيا الإنقلابية.

   

وكانت بعض المواقع الاخبارية المشبوهة قد تداولت،اليوم، أنباء مفادها مقتل شقيق رئيس وزراء معين عبدالملك وهو يقاتل بصفوف مليشيا الحوثي الانقلابية بجبهة قعطبة بمحافظة الضالع.

  
إقراء أيضاً
« مأرب»تستضيف المؤتمر الثالث لأركانات القوى البشرية للجيش الوطني.. ما الذي أكد
شرطة تعز تعلن عن ”فضيحة“ جديدة لـ”أبو العباس“
أسعار صرف «السعودي والدولار» مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت
جماعة الحوثي تعلن وفاة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب
هجوم حوثي جنوب الحديدة
امهات المختطفين يطالبن بتشكيل ”تحالف وطني“
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس