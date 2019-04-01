مصدر حكومي يكشف حقيقة مقتل شقيق رئيس الوزراء في صفوف «الحوثيين»

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نفى مصدر مسؤول في الدائرة الإعلامية برئاسة الوزراء، اليوم السبت 20 ابريل 2019 م ما تم تداوله من مزاعم مقتل شقيق رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في صفوف الحوثيين.
ونقل الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء على موقع تويتر عن المصدر قولة: أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.. معتبراً بإنها تأتي ضمن حملة بائسة للنيل من سمعة رئيس الوزراء وترويج الشائعات من قبل المليشيا الإنقلابية.
وكانت بعض المواقع الاخبارية المشبوهة قد تداولت،اليوم، أنباء مفادها مقتل شقيق رئيس وزراء معين عبدالملك وهو يقاتل بصفوف مليشيا الحوثي الانقلابية بجبهة قعطبة بمحافظة الضالع.